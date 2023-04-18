Ядерные угрозы и кибератаки. Запад готовится к самым безумным шагам Путина в ответ на контрнаступление ВСУ — The Guardian

18 апреля, 11:38
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В G7 назвали ядерные угрозы Владимира Путина «неприемлемыми» (Фото:Gavriil Grigorov/REUTERS)

В G7 назвали ядерные угрозы Владимира Путина «неприемлемыми» (Фото:Gavriil Grigorov/REUTERS)

На фоне предстоящего контрнаступления ВСУ страны Запада готовятся к вероятным ответным шагам российского диктатора Владимира Путина, просчитывая самые неблагоприятные сценарии, пишет The Guardian.

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Данную проблему, в частности, обсуждали во время саммита министров иностранных дел G7 в Японии.

Как сообщается, западные лидеры готовятся к тому, что в ответ на успехи украинской армии Путин применит «любые инструменты, которые у него остались», включая ядерные угрозы и кибератаки.

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В частности, главы МИД стран Большой семерки выступили в понедельник, 17 апреля, с совместным заявлением, в котором осудили угрозы кремлевского режима как «неприемлемые», раскритиковав его главу за размещение тактического ядерного оружия в фактически оккупированной РФ Беларуси.

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По словам официальных лиц, во время переговоров G7 о ситуации с российской агрессией против Украины произошел «открытый обмен мнениями», в том числе о «будущих перспективах» прекращения войны, во время которых представители Великобритании отметили, что единственным способом окончательного урегулирования конфликта будет вывод ВС РФ из временно оккупированного ими Крыма и предоставление Киеву инструментов для завершения деоккупации полуострова.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Большая семерка Ядерная угроза G7 Контрнаступление Война России против Украины

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