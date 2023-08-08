Контрнаступление ВСУ: продвижение украинских войск может произойти до зимы — Генштаб Эстонии 8 августа, 12:26 Продвижение украинских войск может произойти до зимы, заявил представитель Генштаба Эстонии (Фото:Генштаб/Facebook)

В ходе контрнаступления Украина может продвинуться ближе к зиме, но то, каким будет это продвижение, будет зависеть от действий России, шаги которой «непредсказуемы», заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Эстонии полковник Март Вендла, сообщает ERR.

«Но понятно, что 1000-километровая линия фронта не защищена равномерно, то есть Украина, умея выявлять бреши в линии обороны, лучше обучена тактике малых подразделений и имеет более точные огневые удары и лучшую информацию разведки, у них точно есть шанс», — сказал Вендла.

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Он заявил, что Украина не достигла большого прорыва, поскольку «разнообразие» линии фронта затрудняет продвижение.

«Если мы посмотрим на этот более 1000-километровый театр боевых действий, то он относительно разнообразен. Если мы посмотрим на Херсонское направление, то удерживать Херсонское направление с точки зрения врага очень помогает река, большая, широкая река, поэтому переход оттуда сложный. Если смотреть в направлении Запорожья, то это, очевидно, будет способствовать достижению стратегической цели украинцев, а именно отвоеванию Крыма…», — сказал Вендла.

В Донецкой области, по его словам, продвижение осложнено тем, что регион «в значительной степени покрыт крупными городами», это означает, что на этом направлении развертывание удара будет означать боевые действия «от дома к дому».

Он добавил, что на Луганщине очень много болот, лесов, что облегчает «оборону» российским оккупантам.

Вендла отметил, что российские войска также значительно усилили оборонительные сооружения на юге Украины.

«Если в остальных областях в среднем по 400 оборонительных объектов на область, то на Запорожском направлении их было 1400. Это свидетельствует о масштабах глубины оборонительного сооружения. Поэтому в этом смысле задача, которую Украина является чрезвычайно серьезной», — сказал он.

Вендла подчеркнул, что несмотря на то, что украинские войска еще не прорвали первую линию обороны, небольшое продвижение все же наблюдается.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где ВСУ постепенно продвигаются через минные поля под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского.

Представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга заявил, что российские войска построили оборонительные сооружения на оккупированных территориях, и добавил, что контрнаступление ВСУ будет «тяжелой битвой».

Газета The Washington Post сообщала, что во время контрнаступления на юге ВСУ задействовали свежие резервы 10-го армейского корпуса для прорыва обороны россиян.

Ссылаясь на собственные источники, издание пишет, что свежие силы задействованы во время наступательных действий вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ продвинулись на Таврическом направлении, на котором оккупанты за сутки потеряли 171 человека личного состава.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 7 августа сообщила, что Силы обороны не дают российским оккупантам продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.