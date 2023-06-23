«Мы умываемся кровью». Российские войска отступают на Запорожском и Херсонском направлениях — Пригожин 23 июня, 14:09 Пригожин заявил, что российские войска отступают на двух направлениях (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что российские войска отступают на Запорожском и Херсонском направлениях.

«ВСУ продавливают российскую армию, мы умываемся кровью, резервы никто не дает, управления никакого нет», — заявил он в видеообращении.

По его словам, минобороны РФ и генштаб «все еще надеются, что могут выиграть эту войну».

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Пригожин утверждает, что минобороны РФ обманывает российского диктатора Владимира Путина.

«Но поскольку отсутствует управление, отсутствуют военные успехи, руководство Минобороны тщательно обманывает президента», — сказал он.

По его словам, поэтому в России «целыми днями» слушают «про 60 уничтоженных Leopard, про три тысячи уничтоженных солдат противника», что является «полной тотальной чушью».

Контрнаступление Украины: последние новости

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия. ВСУ уже удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях, а на Юге имеют успешные продвижения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как сочтет нужным».

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:



Новодаровка,

Левадное,

Сторожевое,

Макаровка,

Благодатное,

Лобковое,

Нескучное.

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.