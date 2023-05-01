«Единство никуда не исчезает». Посол Британии не согласилась с «единственным шансом» на контрнаступление и заверила в поддержке — интервью 1 мая, 20:57 NV Премиум Мелинда Симмонс считает, что контрнаступление не будет линейным и будет иметь пики и спады (Фото:NV)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью Radio NV поделилась своими ожиданиями по поводу контрнаступления, прокомментировала разговор президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином и отметила, что война усилила борьбу с коррупцией в Украине.



Также она напомнила о подготовке лётчиков и других украинских военных и объяснила, почему Украина не может быстро получить современные самолеты.

— Сегодня рано утром Украина подверглась еще одному обстрелу со стороны России. Сейчас у нас есть информация о погибших в Умани и Днепре. Знаем также, что по Киеву выпустили 11 ракет, но достичь своих целей они не смогли. Я видел ваш твит о том, что сегодня вы поняли, что вы не можете спать. Ибо спать невозможно, когда подобное происходит. Итак, каков ваш опыт работы в Украине? В чем вы находите внутреннюю силу работать в таких условиях?



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— Спасибо, это хороший вопрос, потому что справляться очень сложно. Это тяжелее всего для каждого, кто находится в Украине. И для украинских дипломатов, и вообще всех. Я не очень крепко сплю с тех пор, как началось вторжение и я вернулась обратно в Киев. У меня низкий уровень ожиданий, что ночь будет спокойной. Когда меня разбудила сирена и я услышала взрывы, то автоматически встала и пошла в безопасную комнату, и взяла с собой книгу. У меня всегда под рукой сумка, вещи, которые мне нужны. Я просто сделала это автоматически. Но правда в том, что дальше я чувствую это в течение всего дня. Вот как сейчас, особенно когда вижу последствия обстрела. У меня есть друзья в Умани, пострадавшие от взрывов. Это всегда очень больно, а здесь я еще и знаю этих людей. Когда видишь жертв и разрушения, то должен с этим справляться.

