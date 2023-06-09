«Это Камеди клаб». Подоляк отреагировал на ложь России об «остановленном контрнаступлении» ВСУ 9 июня, 12:32 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Заявления России об «остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении» — это «психологическое давление на российское население», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Относительно российского Минобороны. Вы знаете, фантастически, если мы будем слушать российское минобороны после того, как они уже нашли там 1500 HIMARS. Пусть они продолжают комментировать, что они уже все остановили. Вчера началось, а сегодня уже остановили. Это будет означать, что они увеличивают количество панических настроений в России», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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По его словам, в России тоже понимают: так не бывает — огромный объем линии фронта, огромное количество задействованных средств и людей.

«А вы за полдня все остановили и выиграли войну. Так же как трехдневная война в Киеве. Хорошо, что минобороны это комментирует, это будет вызывать дополнительные психологические давления на российское внутреннее пространство. Для нас с вами это скорее Камеди клаб, не более того», — сказал он.

По словам Подоляка, детали о контрнаступательных действиях ВСУ должны комментировать в Генеральном штабе Украины.

В минобороны России рассказывают, что якобы «отразили контрнаступление ВСУ и заставили украинскую армию отойти».

В опубликованном 3 июня интервью The Wall Street Journal президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.



5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены долгим ожиданием контрнаступления ВСУ.

8 июня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вопрос контрнаступления ВСУ, заявил, что Украина способна дать отпор войскам РФ и имеет необходимое оружие для этого.