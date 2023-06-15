«Все еще впереди». Настоящего контрнаступления ВСУ мы пока не увидели — президент Чехии 15 июня, 10:22 Петр Павел (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Настоящего контрнаступления ВСУ мы еще не увидели, сейчас продолжаются формирующие операции, заявил президент Чехии Петр Павел.

«Ну, мы увидели начало, которое является, скажем так, умеренным. Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями», — сказал он в интервью Радио Свободе.

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Павел считает, что Украина должна воспользоваться «окном возможностей» провести успешное контрнаступление в 2023 году.

По его словам, подготовка к контрнаступлению длилась месяцы, и это вполне естественно.

«Потому что для того, чтобы подготовить значительные военные силы, обеспечить их техникой, обучить, получить достаточно ресурсов всех видов, нужно много времени. Это также требует больших усилий всех людей, которые вовлечены», — сказал он.

Павел заявил, что даже если мы оцениваем контрнаступление с этой технической точки зрения, то подготовка к новому наступлению снова займет значительное время.

«Если мы также учтем погодные условия, которые очень неблагоприятны в течение зимы, то мы придем к выводу, что все, чего не удастся достичь в этом году, придется отложить по крайней мере до весны следующего года со всеми связанными трудностями. В частности, с трудностями сохранить поддержку партнеров. Итак, когда я говорю, что мы видим окно возможностей в этом году, то это означает, что понадобится минимум три-четыре месяца, прежде чем начнется любая другая активность. Я думаю, это реалистичная картина», — сказал он.

Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в ходе наступательной операции и за последние трое суток продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра. В целом освободили уже около 3 кв. км.