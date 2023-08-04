«Не надо питать иллюзий». Российские войска построили оборонные сооружения на оккупированных территориях, это будет тяжелая битва — Пентагон 4 августа, 10:58 Украинский военный (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские войска построили оборонные сооружения на оккупированных территориях, контрнаступление ВСУ будет тяжелой битвой.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

«Россия неспровоцировано вторглась к своему демократическому соседу и убила тысячи и тысячи невинных людей. И поэтому не надо питать иллюзий, что эта — эта борьба, в которой оказалась Украина, — легкая борьба», — сказал он.

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По его словам, у армии РФ было время построить оборону на оккупированных территориях, а Украина вступает с ними в бой, и это будет тяжелая битва.

«Но, знаете, я хотел бы вернуться назад и подчеркнуть, во-первых, что мы обучаем украинцев с 2014 года. Даже после начала войны, после вторжения России международное сообщество и Соединенные Штаты продолжали помогать в обучении украинских сил. Мы буквально каждый месяц после вторжения встречались с международными союзниками и партнерами, которых более 50, чтобы осветить потребности Украины и срочно оказать им помощь, помощь в обеспечении безопасности», — сказал он.

Райдер заявил, что поэтому США уверены, что у ВСУ есть значительный боевой потенциал и что они собираются использовать его в любое время и в любом месте по своему выбору, чтобы защитить свою страну и вернуть территорию.



Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.