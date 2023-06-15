Глава Пентагона прокомментировал информацию о потерях Украины в ходе контрнаступления 15 июня, 17:23 Поврежденная во время боевого задания БМП Bradley (Фото:Анна Маляр/Телеграм)

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал информацию о потерях защитниками Украины западной техники в ходе контрнаступления.

Во время брифинга после заседания Контактной группы по вопросам Украины (формат Рамштайн) в четверг, 15 июня, Остин отметил, что на войне боевые повреждения будут у обеих сторон, но важно то, что Силы обороны Украины могут забрать поврежденную технику, отремонтировать и вернуть ее на поле боя, а у союзников Украины есть возможность «двигаться вперед в плане ресурсов».



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«Мне кажется, россияне показали эти пять машин уже 1000 раз с десяти ракурсов. Но, откровенно говоря, у Украины еще достаточно боевого потенциала», — добавил глава Пентагона.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на OSINT-аналитиков писал, что за первые дни контрнаступления Украина якобы потеряла 16 БМП Bradley. Официально потери Украина не комментирует. На фоне российских вбросов 9 июня замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что «военную технику, которую невозможно уничтожить, еще не создали», а неизбежными потерями являются люди.

12 июня она сообщила, что защитники Украины во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов. По словам президента Владимира Зеленского, в тяжелых боях Силы обороны продвигаются вперед и увеличивают контроль на Бахмутском направлении.

13 июня США объявили о новом пакете помощи Украине, который в том числе включает 15 Bradley. В Пентагоне не подтвердили информацию о потере Украиной техники.