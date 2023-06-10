Репутация Байдена зависит от наступления ВСУ. Каким будет ответ США на подрыв Россией Каховской ГЭС — интервью NV с Джоном Хербстом 10 июня, 13:38 NV Премиум Американский дипломат Джон Хербст (Фото:Александр Медведев / NV)

Директор Центра Евразии Атлантического совета и посол США в Украине в 2003−2006 годах Джон Хербст в интервью Radio NV рассказал, насколько жестко мир, в первую очередь США, должен отреагировать на военное преступления России — подрыв Каховской ГЭС.

— Начнем с подрыва Каховской ГЭС. Любое расследование возможно после освобождение этих территорий, потому что мы знаем судьбу предыдущих «расследований». Например, когда россияне живьем спалили украинских военнопленных в концлагере в Еленовке. Специальная группа ООН даже не добралась до этой колонии. Вернемся к тому, что произошло сейчас. Спецслужбы и разведка США имеют данные спутникового мониторинга. Они будут использованы для того, чтобы назвать виновных?

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— Я думаю, что они сейчас собирают информацию и потом они сделают выводы. Но какой они вывод сделают, я пока не знаю.

Но мы знаем то, что [генсек НАТО] Столтенберг сказал. Он обвинил Кремль в этом преступлении.

Инфографика: NV

— В целом какая реакция в США среди политиков?

— Все понимают, что это и гуманитарная, и экологическая катастрофа. И это очень осложняет планы Украины в контрнаступлении. Может быть, это причина для этой катастрофы.

— По вашему мнению, какую ответственность должна понести Россия? Я имею несколько вариантов. Один из них — ракеты ATACMS. И президент США Джо Байден неделю назад сказал несколько слов об этих ракетах для Украины. И была надежда, что во время его встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком этот вопрос будет обсуждаться.