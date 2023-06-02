Орбан хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров: пугает «кровавой резней» из-за контрнаступления 2 июня, 10:53 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Известный своей приверженностью к РФ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к прекращению огня и переговорам между Россией и Украиной до начала украинского контрнаступления.



Свое заявление он сделал в эфире радио Kossuth, сообщает Telex.



«Даже в лучшем случае невозможно достичь лучшего результата на передовой, на поле боя, чем тот результат, который можно было бы достичь с украинской точки зрения путем переговоров», — сказал Орбан.



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Подготовку к контрнаступлению Орбан назвал «делом украинцев», но заявил, что даже только после полутора лет службы знает, что атакующая сторона несет втрое большие потери, чем та, которая обороняется.

«А для страны, чье население составляет незначительную часть населения противника, начать масштабные военные атаки при таких обстоятельствах — это кровавая резня», — заявил Орбан.

Стороной, «по-настоящему проигрывающей» в войне РФ против Украины, он назвал тех, чьи семьи погибают.



Себя Орбан считает единственным премьером в Евросоюзе, который выступает за мир.