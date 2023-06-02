Орбан хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров: пугает «кровавой резней» из-за контрнаступления

2 июня, 10:53
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Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Известный своей приверженностью к РФ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к прекращению огня и переговорам между Россией и Украиной до начала украинского контрнаступления.

Свое заявление он сделал в эфире радио Kossuth, сообщает Telex.

«Даже в лучшем случае невозможно достичь лучшего результата на передовой, на поле боя, чем тот результат, который можно было бы достичь с украинской точки зрения путем переговоров», — сказал Орбан.

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Подготовку к контрнаступлению Орбан назвал «делом украинцев», но заявил, что даже только после полутора лет службы знает, что атакующая сторона несет втрое большие потери, чем та, которая обороняется.

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«А для страны, чье население составляет незначительную часть населения противника, начать масштабные военные атаки при таких обстоятельствах — это кровавая резня», — заявил Орбан.

Стороной, «по-настоящему проигрывающей» в войне РФ против Украины, он назвал тех, чьи семьи погибают.

Себя Орбан считает единственным премьером в Евросоюзе, который выступает за мир.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Виктор Орбан Контрнаступление Война России против Украины

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