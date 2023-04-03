США считают, что Украина начнет контрнаступление в ближайшие недели — постпред при НАТО
Украинский танк на позиции возле линии фронта в Запорожской области, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS)
В США ожидают, что защитники Украины начнут контрнаступление в течение ближайших недель. Об этом заявила постоянная представительница США при НАТО Джулианн Смит во время брифинга в понедельник, 3 апреля, передает Укринформ.
«Мы ожидаем, что украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в ближайшие недели», — сказала она, добавив, что время и тактику определяет именно Украина.
По словам представительницы США при НАТО, страна-агрессор Россия тоже демонстрирует попытки начать новое наступление, но ей не стоит надеяться на успехи на поле боя.
Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле или мае этого года по нескольким направлениям.
28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и определят дальнейший ход событий.
Президент Владимир Зеленский сказал, что у российских оккупантов еще есть время уйти, иначе они будут уничтожены.