США считают, что Украина начнет контрнаступление в ближайшие недели — постпред при НАТО 3 апреля, 22:24 Украинский танк на позиции возле линии фронта в Запорожской области, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS)

В США ожидают, что защитники Украины начнут контрнаступление в течение ближайших недель. Об этом заявила постоянная представительница США при НАТО Джулианн Смит во время брифинга в понедельник, 3 апреля, передает Укринформ.

«Мы ожидаем, что украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в ближайшие недели», — сказала она, добавив, что время и тактику определяет именно Украина.



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По словам представительницы США при НАТО, страна-агрессор Россия тоже демонстрирует попытки начать новое наступление, но ей не стоит надеяться на успехи на поле боя.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле или мае этого года по нескольким направлениям.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и определят дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский сказал, что у российских оккупантов еще есть время уйти, иначе они будут уничтожены.