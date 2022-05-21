Через 1,5−2 месяца Украина начнет масштабное контрнаступление — Conflict Intelligence Team

21 мая, 21:57
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Украина начнет масштабное контрнаступление через 1,5−2 месяца (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Украина начнет масштабное контрнаступление через 1,5−2 месяца (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Глава Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление и произойдет перелом войны в ее пользу.

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Об этом Левиев рассказал в интервью Медузе.

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По его словам, в ближайшее время будут продолжаться бои на Донбассе: «Если мобилизации не будет, все будет сводиться к позиционным боям. Будут попытки провести штурмовые операции, чтобы постепенно оцепить тот или иной город».

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Он также предполагает, что россияне скорее всего сейчас будут проводить показательные судебные процессы над пленными азовцами и украинскими морпехами, которые были на Азовстали.

«А примерно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень сильный. Украинские генералы и сам Зеленский в этом отношении к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника уже появляется. Через полтора-два месяца мы увидим перелом ситуации в пользу Украины. Скорее всего, они начнут с Донбасса и постараются отрезать пути обеспечения российской армии», — считает Левиев.

По словам Левиева, ссылаясь на западные разведки, в Украине находятся около 80 тысяч российских военных.

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Он отметил, что в РФ становится больше отказников: «В разных частях, по разным оценкам, их от 30 до 40%. Их реальное количество скрывают от начальства, поэтому высшие командиры не знают действительного количества находящихся на границе войск».

Эти солдаты РФ, по его словам, живут в отдельных блоках и их просто нагружают хозяйственной работой: рыть окопы, таскать технику и боеприпасы, обслуживать хозяйственные нужды.

Кроме того, у российской стороны есть проблемы с техникой, радиоэлектронной борьбой.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генеральный штаб Война на Донбассе Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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