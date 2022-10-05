В США считают, что ВСУ должны освободить Херсон до зимы — FT 5 октября, 21:47 Уничтоженная российская военная техника (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В США считают, что решающая битва за освобождение захваченных оккупантами территорий на юге Украины должна состояться до зимы, сообщает Financial Times в среду, 5 октября.

«Сезон боевых действий подходит к концу. Украинцы одерживают верх, и им нужно продолжать использовать свое преимущество», — заявил сенатор-демократ из комитета по международным отношениям Крис Мерфи.



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По мнению американских официальных лиц, Силы обороны Украины должны освободить юг до зимы, потому что «земля в регионе не промерзала последние три года, а это значит, что местность станет очень грязной». Как пишет FT, такие условия ограничат возможности для маневрирования и вынудят и ВСУ, и российских оккупантов оставаться на основных дорогах, что сделает их уязвимыми для атак. Аналитики и военные чиновники считают, что ВСУ могут освободить Херсон с середины ноября.

Представитель министерства обороны США сказал, что оккупанты испытывают трудности с логистикой и инфраструктурой, необходимыми для доставки грузов в преддверии зимы, и защитники Украины могут использовать это в своих интересах.

В то же время, как пишет FT со ссылкой на официальных лиц, оккупанты укрепили позиции на юге, несмотря на низкий моральных дух военных, что усложняет наступление защитников Украины.

Официальные лица США уверены, что западная коалиция сможет помочь Украине противостоять российской оккупационной армии зимой, также сказано в материале FT.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.



В оперативном командовании Юг 4 октября рассказали, что защитники Украины освободили восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая Александровка, Малая Александровка, Давыдов Брод. Освобожденных населенных пунктов больше, но их пока не называют из соображений безопасности, добавили в командовании.



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