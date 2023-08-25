Постоянный прогресс. Контрнаступление Украины идет кроваво и медленно, но ВСУ пересекли первую линию обороны россиян — Милли 25 августа, 10:11 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Контрнаступление Украины идет кроваво и медленно, но ВСУ пересекли первую линию обороны россиян, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

По его словам, Украина сейчас проводит наступательную операцию, которая продолжается уже почти восемь недель.

Милли заявил, что наступление идет кроваво и медленно, однако изо дня в день наблюдается постоянный прогресс — силы обороны Украины ежедневно продвигаются на 400−500 метров, а иногда на километр.

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«Они пересекли главную первую линию обороны. Эта оборонительная линия, на подготовку которой россияне потратили много месяцев, есть минные поля, зубы дракона и противотанковые траншеи», — сказал он в интервью каналу Al-Mamlaka.



По его словам, украинцы еще обладают большой боевой мощью, и это еще не конец.

«Пока еще слишком рано судить об успехе или провале атаки (…) Очевидно, что пока достигнут частичный успех», — сказал Милли.

Он заявил, что скорость наступления была медленнее, чем предполагали, но это не редкость на войне, поскольку война на бумаге отличается от войны в реальности.

«Когда гибнут люди, а на земле уничтожаются танки и противопехотная броня, и вы проходите сквозь настоящие драконьи клыки и настоящие мины, дела идут медленнее, потому что на кону стоят жизни людей», — сказал Милли.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.



В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.