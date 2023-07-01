«Настоящая война — не на бумаге». Милли призвал не пренебрегать реальностью войны в Украине 1 июля, 12:27 Марк Милли (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли считает, что не следует пребывать в иллюзии о наступательных действиях украинских войск.

Об этом пишет The Guardian.

Генерал армии Милли во время брифинга в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне отметил, что контрнаступление «неуклонно продвигается, [солдаты] сознательно пробиваются через очень сложные минные поля по 500 метров, 1000 метров, 2000 метров в день».

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Милли не удивлен тому, что прогресс контрнаступления меньше ожидаемого, каким его предсказывали аналитики или компьютерные симуляции.

«Война на бумаге и настоящая война отличаются. На настоящей войне гибнут настоящие люди. Настоящие люди на передовой, и настоящие люди в той технике. Настоящие [человеческие] тела поражаются мощной взрывчаткой», — заявил генерал американской армии.

Начальник Объединенного комитета начальников штабов армии США ранее уже говорил о сроках наступательной операции украинских войск и назвал ее темпы "естественной частью войны". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление — «это не Голливуд», и ВСУ будут продвигаться как им нужно.