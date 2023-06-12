Контрнаступление ВСУ: Мельник призвал Германию передать Украине больше танков Leopard 2 12 июня, 10:03 Leopard 2 (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Учитывая первые потери в ходе контрнаступления ВСУ, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Германию предоставить больше танков Leopard.

Об этом сообщает ntv.

«Украинской армии крайне необходимо гораздо больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники», — заявил Мельник.

По его словам, каждый Leopard 2 «буквально на вес золота для решающего наступления».

Видео дня

По его мнению, Бундесвер в состоянии предоставить больше, чем 18 уже поставленных машин из более чем 300 единиц, находящихся на его складе.

Мельник добавил, что нынешнее количество можно было бы «утроить, не ставя под угрозу обороноспособность Германии».

Дипломат также попросил передать украинской армии «еще 60 боевых машин пехоты Marder».

Политик ХДС по вопросам безопасности Родерих Кизеветтер поддержал требование Мельника.

«Союзники должны были бы немедленно заменить всю уничтоженную технику — в том числе боевые танки Leopard и бронетранспортеры — и доставить дополнительную технику», — сказал он.



12 июня украинские военные освободили село Сторожевое в Донецкой области.

11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военнослужащие деоккупировали Макаровку в Донецкой области. Она также подтвердила освобождение Благодатного в Донецкой области.

Ранее бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ сообщили, что Силы обороны 10 июня освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области.