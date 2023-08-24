Макрон надеется, что контрнаступление ВСУ «сможет вернуть всех за стол переговоров» 24 августа, 12:00 Эммануэль Макрон (Фото:CHRISTOPHE SIMON/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что «украинское контрнаступление сможет вернуть всех за стол переговоров».

«Хорошими переговорами будут те переговоры, которых хотят украинцы», — сказал он Le Point.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин «подпитывает мировой беспорядок»



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Макрон обвинил Путина в том, что он совершил «глубокий разрыв, решив больше не соблюдать международные соглашения».

Контрнаступление ВСУ: последние новости

В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.