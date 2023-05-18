«Просто безумство». Лукашенко разразился бредом о контрнаступлении ВСУ и назвал его «дезинформацией» 18 мая, 13:06 Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

В четверг, 18 мая белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что информация о будущем контрнаступлении Украины — это якобы «дезинформация» и «просто безумство».

Об этом сообщает пропагандистский сайт Белта.

Диктатор начал бредить о том, что контрнаступления якобы «быть не может».

«Самая большая дезинформация — этот контрнаступ. Никакого контрнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии», — сказал он.

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По словам Лукашенко, белорусы это видят, потому что это у них «за забором прямо».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружия от союзников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме.