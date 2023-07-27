Остин заявил, что у Украины есть «доступные варианты» для контрнаступления 27 июля, 11:18 Остин оценил возможности дальнейшего контрнаступления Украины (Фото:Yves Herman/File Photo/Reuters)

У Украины есть «несколько вариантов действий» в рамках контрнаступления, так как Киев направляет для операций дополнительные силы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Как сообщает CNN, он не стал комментировать статус контрнаступления или конкретные детали боевых действий, но сказал, что Украина «сохраняет живую силу и технику», даже когда ее войска намеренно прокладывают себе путь через минные поля и другие препятствия.

Видео дня

«У них все еще есть ряд возможностей, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление», — отметил глава Пентагона.

Остин добавил, что Силы обороны Украины хорошо подготовлены и обучены, чтобы добиться успеха.

«Они упорно сражались, пробивались через минные поля и другие препятствия, но у них по-прежнему много боевой мощи», — резюмировал он.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, на Бахмутском направлении украинские военные ежедневно продвигаются на сотни метров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».



Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный говорил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

22 июля в Минобороны Украины заявили, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины.

