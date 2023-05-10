Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать будущее контрнаступление Украины как последнее 10 мая, 12:38 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать будущее контрнаступление Украины как последнее.

«Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого получится», — сказал он в интервью немецкой газете Bild.

По его словам, если Украина не добьется успеха, это будет означать, «что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению».

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«Если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то тогда вы скажете: да, он было последним, но если нет, тогда это значит, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению», — сказал Кулеба.

28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

Еще 19 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что защитники и защитницы Украины уже совершают контрнаступательные действия на востоке страны.

9 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, включая сроки и направления продвижения войск еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским.