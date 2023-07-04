«Сеется уныние». Кулеба рассказал, влияют ли публикации СМИ о «медленном наступлении» ВСУ на помощь Украине 4 июля, 07:22 Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя публикации СМИ о якобы «медленном» контрнаступлении ВСУ, заявил, что подобные материалы не влияют на тех, кто принимает решения о помощи Украине.

«На тех, кто принимает решение, это не влияет, потому что они руководствуются информацией не из газет, а из объективных сводок своих военных и разведчиков. И могу вас заверить, что в тех разговорах, которые имеет президент с партнерами, которые провожу я — они все поддерживают наше контрнаступление, подбадривают и понимают, что ситуация сложнее по объективным причинам», — сказал он в эфире телемарафона.

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Однако, по его словам, публикации влияют на публичное восприятие контрнаступления, которое «является абсолютно искаженным с точки зрения того, что оно якобы не такое успешное, как надо». Кроме того, они способствуют «комментаторам, которые подхватывают тезисы вроде «а мы же говорили, Украина не может победить».

«И сеется уныние. Сейчас каких-то негативных мгновенных последствий от этого нет. Это управляемая ситуация. Но если они так продолжат разгонять эти нарративы, то это, безусловно, будет иметь негативные последствия для восприятия в обществах соответствующих стран успеха Украины на поле боя», — сказал он.

Ранее газета The New York Times сообщала, что в администрации президента США Джо Байдена беспокоятся, что прогресс украинского контрнаступления на начальном этапе «отстает от графика».

Также два западных чиновника и высокопоставленный военный представитель США сообщили CNN, что на начальных этапах контрнаступление Украины было «менее успешным, чем ожидали западные союзники».

Контрнаступление Украины: последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи.

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с успехами ВСУ во время контрнаступления на прошлой неделе.



Также Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как сочтет нужным».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление продолжается «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».



Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

