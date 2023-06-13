Киев может заставить Путина сесть за стол переговоров после успешного контрнаступления — Блинкен 13 июня, 15:35 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Киев может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров о прекращении войны, если контрнаступление ВСУ будет успешным.

Об этом сообщает CNN.

Блинкен убежден, что «успех Украины в контрнаступлении приведет к двум вещам».

«Это укрепит ее позиции за любым столом переговоров, и это может привести к тому, что Путин наконец-то сосредоточится на переговорах о прекращении войны, которую он начал», — сказал Блинкен.

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Госсекретарь добавил, что таким образом успешное контрнаступление может приблизить мир в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины начали контрнаступление. За прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.

В ОП подчеркнули, что не стоит ожидать быстрых результатов по деоккупации всей территорий страны. Там добавили, что конечная цель контрнаступления — освобождение всех украинских территорий, включая Крым.

21 мая Зеленский говорил, что, пока российские захватчики не покинут всей территории Украины, никаких мирных переговоровс РФ быть не может.