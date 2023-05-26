«Важна поддержка на всех фронтах». Топ-генерал Чехии призывает готовиться к «плохому сценарию» контрнаступления Украины 26 мая, 20:44 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Глава Генерального штаба Чехии генерал Карел Ржехка считает, что будущее контрнаступление Украины против РФ не обязательно переломит ситуацию на поле боя, и призывает готовиться к затяжной войне.

В интервью Bild он подчеркнул, что важнейшей предпосылкой успеха украинского контрнаступления является не предоставленная Украине техника, а «воля украинского общества», которая, по его мнению «все еще очень сильна».

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«Я лично считаю, что мы должны быть готовы и к плохому сценарию — длительной войне», — добавил глава Генштаба Чехии.

По его словам, это означает, что Западу придется поддерживать Украину оружием в течение многих лет.

«Каждая страна имеет свои возможности, потенциал и особенности. Важно, чтобы мы работали вместе, как одна команда, и каждый пытался сделать свой вклад в пределах своих возможностей. И мы должны прислушиваться к украинцам. Они лучше всего знают, что им нужно», — считает Ржехка.

В связи с этим чешский генерал призывает Европу предоставить Украине не только оружие и военную подготовку.

«Не менее важна наша воля поддерживать Украину на всех фронтах: морально, дипломатически, финансово и в других сферах, таких как образование, культура, восстановление и так далее», — подытожил он.

Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью журналистам европейских медиа сказал, что Украине нужно еще немного времени перед началом контрнаступления.

«С тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и, я думаю, у нас будет успех. Однако мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно еще немного времени», — сказал глава государства.