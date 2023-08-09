США осознают, что украинское контрнаступление идет не так быстро, как ожидалось — Кирби 9 августа, 09:55 Украинские военные ведут огонь из украинской самоходной гаубицы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

США осознают, что украинское контрнаступление идет не так быстро, как ожидалось, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Об этом сообщает CNN.

«Даже украинцы… включая президента Владимира Зеленского, говорят, что они не продвигаются так далеко или так быстро, как ему хотелось бы», — сказал Кирби.

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По его словам, ВСУ добиваются прогресса, но он «медленный и не без трудностей».

«Хотя они и добиваются прогресса — а они добиваются, — он постепенный, медленный и не без трудностей, но они продолжают пытаться. Они продолжают это делать», — сказал Кирби.

Кирби заявил, что на фронте ведутся активные боевые действия, ВСУ определенно пытаются продвинуться вперед.

«Как далеко они продвинутся, где это будет, какого рода прорыв им удастся осуществить? Я не думаю, что кто-то может сказать сейчас», — добавил он.

8 августа CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников США и Запада, ознакомленных с последними данными разведки, сообщил, что западные чиновники все более «трезво» оценивают способность украинских войск вернуть значительную часть оккупированных территорий.

«В течение следующих нескольких недель они еще посмотрят, есть ли шанс достичь определенного прогресса. Но для них действительно достичь прогресса, который бы изменил баланс этого конфликта, я считаю, что это крайне, очень маловероятно», — сказал высокопоставленный западный дипломат.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.