Глава Минобороны Британии убежден в успехе будущего контрнаступления ВСУ 19 апреля, 16:10 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уверен, что предстоящее контрнаступление Украины будет успешным, но, по его словам, оно не приведет к «краху российской армии».

Об этом сообщает The New York Times.

«Я оптимистично настроен, что между этим и следующим годами, я думаю, что Украина продолжит иметь импульс и позицию силы. Я также считаю, что мы должны быть реалистами. Не будет одного волшебного момента, когда Россия развалится», — заявил он.

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Британский министр добавил, что российский диктатор Владимир Путин потерял в Украине уже 223 тысяч военных погибшими или ранеными, однако трудно предсказать, какие потери он готов понести, «прежде чем он действительно поймет, что игра закончена».

«Ни одно наступление не приведет внезапно к краху российской армии», — добавил Уоллес.

Министр считает, что ВСУ перейдут в наступление на том участке, где большинство российских войск страдают от плохого морального состояния, плохо питаются, управляются, экипируются и учатся. В то же время у РФ еще много солдат, а Путин готов «затолкать больше людей в свою мясорубку».

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.