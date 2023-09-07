Начальник Генштаба ВС Польши посоветовал критикам украинского контрнаступления изменить акценты 7 сентября, 13:58 Раймунд Анджейчак призвал оказать дальнейшую поддержку Украине (Фото:Piotr Molecki/East News)

Глава Генштаба ВСУ Польши Раймунд Анджейчак призвал западных критиков контрнаступления ВСУ изменить акценты и использовать свою энергию для того, чтобы поставить Киеву как можно большое военной техники и вооружения для борьбы с РФ.

«Я бы скорее спросил этих комментаторов, на месте ли украинцев они бы лучше подготовиться и имели бы больший прогресс? Следовательно, я бы изменил акценты, чтобы морально поддерживать украинцев, а не рецензировать и критиковать их. Это безнравственно с человеческой точки зрения», — сказал он в интервью Укринформу.

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Анджейчак подчеркнул, что Украина не воюет с какой-нибудь небольшой страной или вооруженной группой, а противостоит большой стране с ядерным оружием.

Он добавил, что для Украины — «эта война обо всем, для поляков тоже».

В середине августа издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

5 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление — это длительный процесс, и война — это не быстро.