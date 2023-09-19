«Это реальные люди на реальных минных полях». Генерал Милли ответил критикам «медленного» контрнаступления Украины 19 сентября, 17:58 Марк Милли (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Начальник Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прокомментировал критику в СМИ «медленного» контрнаступления защитников Украины.

Во время брифинга после заседания в формате Рамштайн во вторник, 19 сентября, Милли сказал, что контрнаступление идет около трех месяцев и действительно занимает больше времени, чем предполагалось.



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«Но в этом и разница между войной на бумаге и реальной войной. Это реальные люди в реальной технике, продвигающиеся по реальным минным полям, они подрываются, гибнут, получают ранения и так далее», — напомнил Милли.

Генерал сказал, что сам является ветераном и что в немного более медленном наступлении нет ничего удивительного. В то же время он подчеркнул, что Украина добивается стабильного прогресса на поле боя и уже прорвала несколько линий обороны российских оккупантов.

Обращаясь к «критикам», Милли также заявил, что погода еще достаточно долго будет благоприятной для боевых действий, у Сил обороны Украины достаточно боевой мощи и они «совершенно не собираются останавливаться», пока не добьются своего.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин также отметил устойчивый прогресс защитников Украины на передовой.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что, хотя наступление не очень быстрое, Силы обороны каждый день идут вперед.

18 сентября уже бывшая заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала, что Силы обороны Украины с начала контрнаступления освободили 260 кв. км территории на Юге Украины и 51 кв. км — на Бахмутском направлении.