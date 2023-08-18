Российские войска в Украине в тяжелом положении, но контрнаступление будет «медленным и кровавым» — генерал Милли 18 августа, 19:18 Генерал Марк Милли (Фото:Yves Herman/Reuters)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются российские оккупанты в ходе контрнаступления защитников Украины.

В интервью The Washington Post Милли отметил, что россияне «в довольно тяжелом положении» — они понесли огромные потери, у них проблемы с моральным духом, командованием на «стратегическом уровне» и логистикой.



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«Россияне находятся в обороне. [Украина] ведет борьбу. Пару месяцев назад я говорил, что это наступление будет долгим, кровавым, медленным. И оно именно такое: долгое, кровавое и медленное, и это очень, очень тяжелая битва», — заявил генерал.



Милли также сказал, что полное освобождение территории Украины от российских войск требует значительных усилий, и это «долгая, очень тяжелая война с большими потерями».



«Вы можете достичь этих целей военными средствами. Это займет очень много времени, но вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью каких-то дипломатических средств», — утверждает он.

Контрнаступление ВСУ: что известно

В конце июля издание The New York Times сообщило о начале новой фазы контрнаступления Украины, главный удар которого пришелся на юго-восток, где защитники постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



4 августа заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что защитникам Украины удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Силы обороны "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед". Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.



16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

