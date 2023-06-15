Министр обороны Эстонии призвал не давить на Украину в вопросе контрнаступления 15 июня, 13:12 Ханно Певкур с Алексеем Резниковым во время визита в Киев (Фото:Hanno Pevkur/Reuters)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал не давить на Украину в вопросе контрнаступления ВСУ.

Об этом он сказал перед началом заседания глав оборонных ведомств стран Альянса в Брюсселе, пишет Укринформ.

По словам Певкура, в ближайшие недели все увидять еще больше продвижения украинских военных.

Видео дня

«Но еще раз мое обращение ко всем: не оказывайте дополнительного давления на украинцев. Они знают, что делать. Мы помогаем им, они должны выиграть эту войну», — добавил эстонский министр обороны.

Певкур также подчеркнул, что помощь Киеву будет продолжаться и дальше, так как «Кремль не успокоится».

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины начали контрнаступление. По его словам, есть движение вперед на Бердянском направлении.



12 июня ВСУ во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов (Лобковое; Левадное; Новодаровка Запорожской области, Нескучное; Сторожевое; Макаровка; Благодатное в Донецкой области).

Утром 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ наступают на Бердянском и Бахмутском направлениях и имели успех во время штурмовых действий на последнем.

До этого замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты плотно заминировали поля перед украинским контрнаступлением и оказывают активное сопротивление, но несмотря на это защитники уверенно продвигаются вперед.