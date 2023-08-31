Кулеба посоветовал критикам «медленного» контрнаступления заткнуться 31 августа, 19:54 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал «заткнуться» критикам наступления Вооруженных Сил Украины.

Об этом он сообщил во время визита в Испанию.

По его словам, критика якобы медленного продвижения Сил обороны — это плевок в лицо украинским воинам.

Он отметил, что бойцы ВСУ ежедневно рискуют жизнью, продвигаются вперед и освобождают территории.

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«Предлагаю всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попытаться освободить хотя бы один квадратный сантиметр самостоятельно», — сказал Кулеба.

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Бойцы продвигаются дальше от Работино до Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

27 августа американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что ВСУ достаточно продвинулись, чтобы атаковать на юге вторую линию оборонных укреплений России. Военные рассказали, что оккупанты успели возвести крепкую оборону, в частности бетонные сооружения, и бойцы «прорубили» проходы в минных полях, чтобы их техника и пехота могли наступать и двигаться вперед.