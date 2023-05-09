Шмыгаль ответил британским журналистам, когда Украина начнет контрнаступление
Украина готовит масштабное контрнаступление, но его детали не раскрываются (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего рабочего визита в Великобританию ответил журналистам на вопрос о том, когда ВСУ начнут контрнаступление.
Как сообщает Sky News, он заявил, что украинские военные сейчас готовятся к операции, проходят обучение, получают оружие и боеприпасы.
«Мы начнем… когда наступит подходящее время, когда все будет абсолютно готово… мы начнем контрнаступление немедленно, когда наше военно-политическое руководство примет решение», — сказал Шмыгаль.
Детали он не уточнил.
28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.
Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что защитники и защитницы Украины уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.
При этом точные сроки начала операции и ее подробности не раскрываются.