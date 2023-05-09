Шмыгаль ответил британским журналистам, когда Украина начнет контрнаступление 9 мая, 09:59 Украина готовит масштабное контрнаступление, но его детали не раскрываются (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего рабочего визита в Великобританию ответил журналистам на вопрос о том, когда ВСУ начнут контрнаступление.

Как сообщает Sky News, он заявил, что украинские военные сейчас готовятся к операции, проходят обучение, получают оружие и боеприпасы.

«Мы начнем… когда наступит подходящее время, когда все будет абсолютно готово… мы начнем контрнаступление немедленно, когда наше военно-политическое руководство примет решение», — сказал Шмыгаль.

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Детали он не уточнил.

28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что защитники и защитницы Украины уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.

При этом точные сроки начала операции и ее подробности не раскрываются.