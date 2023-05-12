Данилов заявил, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме, а контрнаступлений может быть несколько 12 мая, 15:00 Данилов заявил, что ВСУ наносят удары противнику там, где он меньше всего ожидает (Фото:СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме.

Об этом он сказал в интервью азербайджанскому изданию Report.

«К зиме мы хотим полностью завершить войну. У нас есть общий план — освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос — время», — отметил он.

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Данилов не исключил, что для освобождения украинских территорий от российских оккупантов может быть проведено несколько контрнаступательных операций.

«Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется», — добавил секретарь СНБО.

Говоря о планируемом контрнаступлении, он заявил, что эти действия «начнутся в нужный срок с учетом всех факторов. Не раньше и не позже, а точно в срок».

30 сентября 2022 года глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны.

В опубликованном 31 января интервью The Washington Post Буданов сказал, что «мы должны сделать все, чтобы до лета Крым вернулся домой».

В феврале в интервью Le Monde он сказал, что Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины, а Украина приближается к концу войны.

В начале марта он прогнозировал решающую битву между Украиной и Россией этой весной.

По данным военной разведки, у России есть ресурсы вести войну еще около двух лет при нынешней интенсивности боевых действий.

