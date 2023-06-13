В Белом доме пока отказались давать оценку контрнаступлению ВСУ 13 июня, 10:34 Кирби анонсировал новые пакеты военной помощи Украине (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

В Белом доме пока отказались давать оценку начавшемуся контрнаступлению Украины, однако подтвердили начало таких операций.

«Очевидно, что бои во время наступательных операций происходят, здесь никаких сомнений нет. Но оценивать их должен президент Зеленский, а не мы», — сказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

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Он добавил, что это дело Вооруженных сил Украины — говорить о потерях и достижениях за конкретный день.

Представитель Белого дома пообещал, что США продолжат дальнейшую поддержку Киева и сосредоточатся на том, чтобы «Украина могла достичь успеха на поле боя».

«Мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы Украина могла добиться успеха на поле боя. Я думаю, что очень, очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи от США. Вас не удивит, что мы будем продолжать оказывать Украине именно те виды помощи, которые, как мы знаем, необходимы ей в этой конкретной борьбе», — резюмировал Кирби.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины начали контрнаступление.

За прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов, включая Макаровку.



По состоянию на 12 июня ВСУ ведут контрнаступательные действия и контратаки по меньшей мере на трех направлениях: фланги Бахмутского участка фронта, запад Запорожской области и запад Донецкой области.

В ОП подчеркнули, что не стоит ожидать быстрых результатов по деоккупации всей территорий страны. Там добавили, что конечная цель контрнаступления — освобождение всех украинских территорий, включая Крым.



