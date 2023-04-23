«Будет бой стали против стали». Разговор NV с экс-командующим армией США в Европе Беном Ходжесом в преддверии украинского контрнаступления 23 апреля, 10:55 NV Премиум Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес (Фото:Наталія Кравчук)

Предстоящее украинское наступление не будет парадом или компьютерной игрой. Это будет тяжелое сражение стали против стали.

Так считает генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Он убежден, что освобождение Крыма имеет решающее значение. Деоккупация полуострова повлечет за собой изменения в РФ, что уменьшит энтузиазм россиян защищаться на Донбассе.

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В то же время генерал-лейтенант США говорит, что увлекается тем, как украинский Генштаб ВСУ защищает свои данные от утечек — до сих пор стороне ничего не знают о силах и направлениях удара Вооруженных сил Украины. Впрочем, своими догадками о контрнаступлении Ходжес поделился во время интервью Radio NV.