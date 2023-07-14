Украинцы близки к крупному успеху на фронте — глава разведки Эстонии 14 июля, 15:25 Украинские военнослужащие ведут огонь из малой реактивной системы залпового огня (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг убежден, что украинская армия близка к «большому успеху» во время контрнаступления.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

На брифинге в Минобороны Эстонии 14 июля Гросберг рассказали, что ВСУ уничтожают командные пункты и логистические центры российских войск точечными ударами. Он также сообщил об успехах украинских сил в районах под Бахмутом и признаках истощения российских резервов.

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«Все это говорит о том, что украинцы близки к крупному успеху», — сказал Гросберг.

Подготовительные наступательные операции ВСУ, по его словам, направлены на то, чтобы сковать российские части на узких участках и найти слабые места для прорыва. С этой же целью атакуются важные транспортные узлы, логистические пункты и центры управления российской армии в тылу, объяснил он.

По данным эстонской разведки, украинским подразделениям под Бахмутом удалось захватить ключевые участки местности к северу и югу от города, что дает возможность вести артиллерийский обстрел удерживаемого российскими войсками города и контролировать ведущие к нему дороги. Это, по словам Гросберга, осложняет снабжение расположенных там российских подразделений.

Глава разведки добавил, что российские воздушно-десантные войска находятся в Бахмуте с весны, несут потери и не могут быть переброшены в другое место или выведены в резерв. Учитывая, что ВДВ — это элитное российское подразделение, бойцы которого обладают высоким боевым духом, такая тактика истощения, безусловно, сказывается на их мотивации, сказал он.

«В какой-то момент это должно привести к более крупному успеху», — считает Гросберг.

На южном фронте, в районе Запорожья и Великой Новоселовки, украинские подразделения увеличили занимаемую площадь и точечными ударами уничтожают ключевые объекты РФ, сказал Гросберг.

Он напомнил об атаке на отель в оккупированном Бердянске, в результате которого на этой неделе был убит заместитель командующего Южным военным округом российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

Гросберг также обратил внимание на увольнение российского генерала Ивана Попова из-за его критики в адрес командования РФ и утечки записей о положении 58-й армии под его командованием. По словам Попова, части очень долго находятся на передовой и не заменяются, а кроме того, солдаты массово гибнут из-за артиллерии противника.

«Все это говорит о том, что резервы Российской Федерации иссякают, поскольку подразделения не ротируются», — констатировал Гросберг.

Полковник также сообщил, что на северо-востоке, на Сватовском и Купянском направлениях российские войска хоть и нанесли наибольшее число ударов и добились определенных успехов, но пока далеки от тактического прорыва. Цель давления там — заставить Украину перебросить войска из-под Бахмута и других мест, где они добились успеха, пояснил Гросберг.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление. 7 июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления ВСУ будет, но позже.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

10 июля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута.