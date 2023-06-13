Пока рано говорить о направлении контрнаступления ВСУ — Блинкен 13 июня, 07:19 Энтони Блинкен (Фото:Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что еще слишком рано говорить о том, куда именно будет направлено контрнаступление Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, Вашингтон уверен, что Украина и в дальнейшем будет иметь успех в деоккупации своих территорий.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Блинкен заявил, что США решительно настроены максимизировать свою поддержку Украины, чтобы она могла достичь успеха на поле боя.

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Он сказал, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе можно ожидать «мощный» пакет политической и практической поддержки Украины.

По состоянию на 12 июня ВСУ ведут контрнаступательные действия и контратаки по меньшей мере на трех направлениях: фланги Бахмутского участка фронта, запад Запорожской области и запад Донецкой области.

Больше сообщений поступает о продвижении украинских военных к югу от населенного пункта Большая Новоселка — это поселок городского типа в Волновахском районе на западе Донецкой области, неподалеку от административной границы с Запорожской.