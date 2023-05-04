«Сильнее, чем три месяца назад». Блинкен уверен, что при контрнаступлении Украина вернет большую часть территорий 4 мая, 09:30 Энтони Блинкен (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен в будущем контрнаступлении Украины и способности вернуть большинство оккупированных Россией территорий.

Об этом он сказал во время мероприятия The Washington Post в среду, 3 мая.

Блинкен отказался конкретно говорить об утечке секретных документов Пентагона, в которых, в частности, говорилось о скептических прогнозах Вашингтона об успехе Киева. По его словам, упоминавшиеся военные вызовы «отражают определенный промежуток времени, и это не является статичным», а у ВСУ больше шансов достичь прогресса, чем говорится в слитных данных.

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«Там, где Украина могла быть месяц назад, два месяца назад, три месяца назад, не то, где она сейчас с точки зрения способности, например, вести контрнаступление и иметь дело с российской агрессией», — заявил Блинкен.



Госсекретарь подчеркнул: западные союзники передали Украине «огромное» количество оружия и провели учения, а для диктатора Владимира Путина развязанная им война оказалась «безрезультатной».

«Уверен, что они добьются успеха в отвоевании большей части своей территории[…] Россия стремилась стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, включить ее в состав России. Это сделать не вышло», — подчеркнул Блинкен.

1 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению ВСУ на финишной прямой. По его словам, есть три ключевых фактора для успеха:

вооружение;

подготовленные и обученные защитники, знающие свой план;

обеспечение наступления всеми необходимыми вещами.