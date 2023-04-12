Возвращение захваченных территорий: США дают рекомендации, но решения Украина будет принимать сама — Блинкен

12 апреля, 07:47
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Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама должна принимать решение касательно возвращения захваченной территории.

«Украина должна принимать решение о том, как она может наиболее эффективно защититься от российской агрессии и вернуть захваченную у нее территорию» — сказал Блинкен на брифинге.

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По его словам, США оказывают поддержку и дают рекомендации, но решения Украина будет принимать сама.

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Блинкен заявил, что он не будет комментировать «слитые» якобы «секретные документы» США.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Энтони Блинкен Война России против Украины

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