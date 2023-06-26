В Белом доме беспокоятся, что контрнаступление ВСУ «отстает от графика» — NYT 26 июня, 17:54 Один высокопоставленный чиновник администрации назвал результаты первых двух недель «отрезвляющими» (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В администрации президента США Джо Байдена беспокоятся, что прогресс украинского контрнаступления на начальном этапе «отстает от графика», сообщает The New York Times.

Как сообщает издание, чиновники из администрации Байдена публично призывают относится к контрнаступлению с терпением, но в частном порядке они беспокоятся, что на начальном этапе прогресс был медленным.

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Один высокопоставленный чиновник администрации назвал результаты первых двух недель «приводящ», добавив: «Они отстают от графика».

Также высокопоставленный собеседник в Пентагоне признал, что темп наступления был более медленный, чем хотелось бы. Но он добавил, что это не стало неожиданностью, учитывая укрепленную линию обороны россиян, и призвал не делать какие-то общие выводы на первом этапе.

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю в рамках контрнаступления ВСУ потери оккупационной армии РФ превысили украинские в восемь раз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как сочтет нужным».