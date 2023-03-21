Правда ли, что у Украины есть шанс на контрнаступление только в этом году — объясняет военный эксперт 21 марта, 19:57 Украинские военные на БМП-1 в Часовом Яру Донецкой области, 19 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Radio NV ответил на вопрос, соответствуют ли действительности слова президента Чехии Петра Павела, который заявил, что Украина должна использовать шанс на конступление в этом году, потому что второй попытки может не быть.



«Об этом говорят все западные обозреватели, все люди, имеющие любое понимание процессов, проходящих на Западе. Это 2024 год, год выборов американского президента, когда внешние проблемы уходят на второй план из-за внутренних. А европейцы, скажем откровенно, их зачастую Соединенные Штаты Америки подгоняют, как было с танками, как было с другим оружием. Те истории, которые вообще не выносятся. И в тот момент, когда Соединенные Штаты лишатся интереса к нашей войне, тогда можно ожидать, что европейцы могут плавно отойти от такой массированной помощи. Может, кроме Великобритании, у которой есть собственные геополитические интересы», — сказал Жирохов в эфире Radio NV.

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Комментируя обещание президента США Джо Байдена поддерживать Украину столько, сколько нужно, Жирохов напомнил, что США поддерживали Украину еще с 2018 года, но «той реки оружия, которую мы видим сейчас, не было».

«Для внутренней американской общественности это будет достаточно - показывать время от времени, что "мы не бросили Украину и помогаем, сколько можем"», — считает он.

В интервью Bild, опубликованном 21 марта, чиновник НАТО заявил, что решающими в войне будут ближайшие шесть месяцев, а контрнаступление Украины должно состояться весной или летом.

Он подчеркнул, что цель наступления на юго-востоке страны - "прорвать сухопутный мост в Крым".

На прошлой неделе издание Politico сообщило, что США сосредоточены на подготовке Украины к большому весеннему контрнаступлению для отвоевания своих территорий, захваченных РФ. Оно может начаться уже к маю.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые активные действия Сил обороны.