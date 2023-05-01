Боятся прорыва Украины. Россия строит системы военно-оборонительных сооружений не только у линии фронта — британская разведка

1 мая, 09:15
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«Зубы дракона» в оккупированном Крыму (Фото:ua.krymr.com)

«Зубы дракона» в оккупированном Крыму (Фото:ua.krymr.com)

С лета 2022 года Россия построила одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений, которые видели в мире за многие десятилетия, в частности, РФ прилагает особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении британской разведки в понедельник, 1 мая в Twitter.

«Эти защитные сооружения расположены не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко врыты в районах, которые сейчас контролирует Россия», — говорится в сообщении.

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В разведке добавили, что изображения показывают, что Россия прилагает особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, в том числе многослойной оборонительной полосой возле села Медведевка.

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Россия также вырыла сотни миль траншей в Белгородской и Курской областях.

Такие действия РФ подчеркивают глубокую обеспокоенность Кремля тем, что Украина может добиться серьезного прорыва.

Однако некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами в попытках продвинуть официальный нарратив о том, что Украина и НАТО «угрожают» России.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Оборона Война России против Украины

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