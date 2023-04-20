Промедление или выигрышная стратегия. Норвежский политолог — об отложенном контрнаступлении ВСУ 20 апреля, 14:29 NV Премиум Украинские военные тренируются на полигоне в Донецкой области, готовясь к контрнаступлению (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Чем дольше ожидание украинского наступления, тем сильнее растет тревога в России, об этом свидетельствуют последние заявления владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Такое мнение в своей колонке высказал политолог, профессор Института исследования мира (Осло) Павел Баев.



Пригожин недавно опубликовал в своем блоге длинный текст о событиях в Украине, в котором предложил Кремлю объявить о завершении войны, «вгрызшись» в завоеванные территории. Там же он констатировал, что российский народ «устал от войны и теряет вкус к победе».

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