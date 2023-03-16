США готовят Украину к большому весеннему контрнаступлению, оно может начаться ближе к маю — Politico 16 марта, 09:54 Украина готовится к масштабному контрнаступлению весной, чтобы вернуть свои территории (Фото:Lisi Niesner/Reuters)

США сосредоточены на подготовке Украины к большому весеннему контрнаступлению для отвоевания своих территорий, захваченных РФ, которое может начаться уже к маю, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что для этого американские военные спешно поставляют вооружение на поле боя и ускоренными темпами обучают украинских военнослужащих.

Один из собеседников издания подчеркнул, что пакеты американской помощи, «начиная с четырех или пяти месяцев, были направлены на то, что необходимо Украине для этого контрнаступления».

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И хотя Вашингтон стараются не указывать Киеву, как вести войну, руководители Пентагона заявили после заседания в формате Рамштайн, что предоставляемое оборудование и обучение позволят Украине выиграть войну «где и когда она решит это сделать».

В материале говорится, что Киев еще не определился со стратегией, но у него есть, по сути, два варианта: продвигаться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

«Первый вариант нереален, говорят официальные лица, поскольку Россия укрепила свои оборонительные сооружения на восточном берегу Днепра, а Украина не располагает достаточными силами для успешной десантной операции против таких сил. Второй вариант более вероятен, говорят чиновники», — отмечет издание.

Там также напомнили, что после онлайн-заседания Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «Украине нельзя терять время».

«Мы должны быстро и в полном объеме выполнить наши обещанные обязательства. Это включает доставку наших бронетанковых средств на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно скорее получили обучение, запасные части и техническую поддержку, которые им необходимы для использования этих новых систем», — резюмировал он.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.