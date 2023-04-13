Утечка секретных документов США не отразится на контрнаступлении Украины — Ходжес 13 апреля, 13:42 Бен Ходжес (Фото:Ministerstwo Obrony Narodowej/www.flickr.com)

Утечка секретных документов США не отразится на контрнаступлении Украины, заявил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес.

Об этом сообщает Голос Америки.

По его словам, украинская сторона должна быть меньше «расстроена» возможными последствиями утечки, нежели американская, которая, по его мнению, продемонстрировала свою «уязвимость».

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Ходжес заявил, что «всегда предполагал, что украинцам не хватает боеприпасов, потому что они используют их в больших количествах».

«Если этот отчет точен, а мы не знаем, так ли это и насколько он точен, то администрация должна не только изо всех сил пытаться передать их в еще больших масштабах, но и вновь рассмотреть вопрос предоставления F-16 или других самолетов, которые могли бы помочь», — сказал он.



По его словам, США должны оказать Украине помощь, будь то истребители F-16 или тактические ракеты АТАCМS, снаряды или различные типы высокоточных средств большей дальности, которые позволили бы заставить Россию не использовать Крым в качестве места, откуда она наносит свои ракетные удары.



«Черноморский флот стоит в Севастополе, корабли выходят в Черное море, запускают ракеты по украинским домам, после чего возвращаются в порт. Почему бы нам не помочь Украине подавить находящийся в Севастополе Черноморский флот или ВВС России или эти беспилотники, которые запускают из Крыма?» — сказал генерал.



6 апреля The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов о планах США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению. Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram.

В документах нет конкретных планов боевых действий, например, как когда и где Украина намерена начать наступление, многие данные устарели. Однако определенную полезную информацию оккупанты могут извлечь, пишет газета.

Также часть документов, где содержатся данные о российских и украинских потерях, по оценке источников NYT похожа на сфальсифицированную.

7 апреля NYT сообщила о повторном «сливе» секретных документов в социальные сети, там якобы описаны принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

Это второй большой «слив» за несколько дней, что вызвало беспокойство в Пентагоне и смятение в администрации Байдена, отмечает издание.



Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной. Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.