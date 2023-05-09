У ВСУ есть все необходимое для освобождения украинских территорий — Блинкен 9 мая, 22:01 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Mohatt)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по его мнению, у Украины есть ресурсы, необходимые для освобождения территории во время будущего контрнаступления.

Об этом сообщает CNN.

«У них есть все необходимое, чтобы продолжать успешно возвращать территорию, которая была захвачена Россией в течение последних 14 месяцев», — сказал Блинкен.

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Госсекретарь добавил, что дело не только в оружии, но и в обучении.

«Это уверенность в том, что украинцы могут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы у них были правильные планы, чтобы добиться успеха», — отметил он.

28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

Еще 19 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что защитники и защитницы Украины уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.