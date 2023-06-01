У Украины сейчас достаточно возможностей для успешного контрнаступления — Столтенберг 1 июня, 16:34 Йенс Столтенберг (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у Киева сейчас достаточно военной помощи для освобождения украинских территорий от российских оккупантов.

«НАТО оказывает беспрецедентную помощь. Я уверен, что у Украины сейчас есть достаточно возможностей, чтобы освободить оккупированные территории», — сказал он во время брифинга по итогам неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Осло.

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Столтенберг добавил, что страны Альянса должны делать больше для Украины и в данный момент работают над многолетним пакетом поддержки Киева со значительным финансированием.

«Это обеспечит Украине сдерживание и оборону на долгосрочный период, а также поможет отстроить сектор безопасности и обороны при переходе от доктрин, оборудования и обучения советской эры до полной совместимости с НАТО», — подчеркнул Столтенберг.

25 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней. Впоследствии он объяснил, что контрнаступление включает в себя комплекс различных мероприятий и интенсивных действий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 27 мая сообщил, что контрнаступление еще не началось, хотя может стартовать в любой момент — «завтра, послезавтра или через неделю».