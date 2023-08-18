США убеждены, что украинские силы способны продолжать добиваться успеха на поле боя — Салливан

18 августа, 16:56
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Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США убеждены в способности украинских войск продолжать добиваться прогресса на поле боя. Вашингтон сделает все возможное, чтобы поддержать контрнаступление Украины.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и ее контрнаступление», — сказал он.

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Салливан добавил, что США «не собираются портить результат» и не будут предсказывать, что произойдет, потому что «эта война по своей природе непредсказуема».

«Это все, что я могу сказать сегодня, кроме того, что я верю и уверен в способности и особенно в храбрости украинских бойцов продолжать добиваться прогресса на поле боя», — отметил он.

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Ранее издание The Washington Post сообщало, что, по мнению американской разведки, Украина во время контрнаступления не достигнет ключевого для юго-востока города Мелитополь и в таком случае не сможет в этом году выполнить главную цель — разрушить российский сухопутный мост в Крым.

В Минобороны Украины отреагировали на материал, назвав его вбросом от «создателей россияне возьмут Киев за 72−96 часов».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Джейк Салливан

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