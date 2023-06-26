США готовят новый пакет помощи Украине на $500 миллионов, который включает технику для наступления — Reuters 26 июня, 19:10 Пакет военной помощи будет включать наземную технику (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

США во вторник, 26 июня, планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 500 миллионов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на двух официальных лиц США.

По словам источников, пакет военной помощи будет включать наземную технику, поскольку Украина переходит в контрнаступление.

Ожидается, что будут включены 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, сказал один из источников.

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В рамках пакета помощи Украина также получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковые средства, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger, сообщили официальные лица на условиях анонимности.

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю в рамках контрнаступления ВСУ потери оккупационной армии РФ превысили украинские в восемь раз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как сочтет нужным».