Контрнаступление сил Украины на Херсон набирает обороты, армия РФ выглядит уязвимой — Минобороны Британии

28 июля, 09:24
Контрнаступление сил Украины на Херсон набирает обороты (Фото:Генштаб)

Контрнаступление сил Украины на Херсон набирает обороты (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что украинские силы, скорее всего, создали плацдарм к югу от реки Ингулец, а также используют дальнобойную артиллерию, чтобы повредить мосты через Днепр, которые армия РФ использует для снабжения.

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В британском Минобороны напомнили, что на прошлой неделе был поврежден Антоновский мост под Херсоном. Украина снова нанесла по нему удар 27 июля и весьма вероятно, он сейчас непригоден.

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«Российская 49-я армия дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас выглядит очень уязвимой», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/FANOrSVyfxs

В ведомстве подчеркнули, что Херсон сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий.

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«Его потеря серьезно подорвет попытки России представить оккупацию как успешную», — отметили в Минобороны Британии.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Херсон Контрнаступление Война России против Украины

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