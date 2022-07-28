Контрнаступление сил Украины на Херсон набирает обороты, армия РФ выглядит уязвимой — Минобороны Британии
Контрнаступление сил Украины на Херсон набирает обороты (Фото:Генштаб)
По информации Министерства обороны Великобритании, контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты.
В сводке ведомства в Twitter говорится, что украинские силы, скорее всего, создали плацдарм к югу от реки Ингулец, а также используют дальнобойную артиллерию, чтобы повредить мосты через Днепр, которые армия РФ использует для снабжения.
В британском Минобороны напомнили, что на прошлой неделе был поврежден Антоновский мост под Херсоном. Украина снова нанесла по нему удар 27 июля и весьма вероятно, он сейчас непригоден.
«Российская 49-я армия дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас выглядит очень уязвимой», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Херсон сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий.
«Его потеря серьезно подорвет попытки России представить оккупацию как успешную», — отметили в Минобороны Британии.
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