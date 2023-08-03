Россияне на фронте в Украине перегружены, ВСУ изматывают их войска и артиллерию — NYT 3 августа, 17:33 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты на фронте в Украине перегружены и испытают многочисленные проблемы, в то время как украинские силы изматывают их войска и артиллерию, сообщает издание The New York Times со ссылкой на неназванных западных чиновников.

В материале издания говорится, что Украина значительно активизировала свое контрнаступление на двух направлениях на юге страны.

Официальные лица США утверждают, что ВСУ нарастили силы на прошлой неделе, когда украинцы расчищали пути через линии российской обороны и начали изматывать российские войска и артиллерию.

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Западный чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что россияне перегружены и все еще испытывают проблемы с логистикой, снабжением, личным составом и вооружением.

Также украинское контрнаступление прокомментировал генерал ВВС в отставке Филип Бридлав, который был главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе. Он убежден, что украинское наступление поставит Россию в невыгодное положение.

«Украинцы сейчас находятся в состоянии, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как россияне отступают», — сказал он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.